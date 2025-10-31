Zwei Fahrzeugbergungen im Südburgenland

Gleich zwei Feuerwehren mussten am Donnerstagabend im Südburgenland zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Sowohl in Stegersbach als auch in Oberwart blieb jeweils ein Auto hängen – in beiden Fällen ohne Verletzte.

In Stegersbach blieb am Abend ein Elektrofahrzeug bei einem Wendemanöver auf einer Stützmauer hängen. Mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeugs (WLF) konnte das Auto rasch geborgen werden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Nahezu zeitgleich wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart gegen 20.26 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf die Landesstraße L367 alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben hängen geblieben.