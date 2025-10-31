Feuerwehr im Einsatz

Zwei Fahrzeugbergungen im Südburgenland

Ein Auto wird nachts von der Feuerwehr mit einem Kran angehoben, mehrere Feuerwehrleute beobachten den Einsatz.
Zwei Einsätze am 30. Oktober: In beiden Fällen blieb ein Auto hängen – keine Verletzten.
31.10.25, 13:44
Gleich zwei Feuerwehren mussten am Donnerstagabend im Südburgenland zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Sowohl in Stegersbach als auch in Oberwart blieb jeweils ein Auto hängen – in beiden Fällen ohne Verletzte.

In Stegersbach blieb am Abend ein Elektrofahrzeug bei einem Wendemanöver auf einer Stützmauer hängen. Mit dem Ladekran des Wechselladefahrzeugs (WLF) konnte das Auto rasch geborgen werden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Nahezu zeitgleich wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart gegen 20.26 Uhr zu einer Fahrzeugbergung auf die Landesstraße L367 alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben hängen geblieben.

Feuerwehrleute sichern nachts eine Unfallstelle mit einem Kran und einem beschädigten Auto auf der Straße.

Fahrzeugbergung in Oberwart: Ein Auto landete im Graben, niemand wurde verletzt.

Mit dem Kran des Schweren Rüstfahrzeugs (SRF) wurde das Fahrzeug schonend geborgen. Der Lenker blieb unverletzt.

In Oberwart standen zwölf Einsatzkräfte mit ELF, SRF und KRF-S rund 45 Minuten im Einsatz. Beide Feuerwehren berichten von einem raschen und professionellen Ablauf der Bergungen.

