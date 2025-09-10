Feuerwehr schnitt Schwerverletzten aus Unfallauto
Zusammenfassung
- Schwerer Verkehrsunfall zwischen Weppersdorf und Lackenbach: Autofahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt.
- Feuerwehr befreit den Verletzten mit hydraulischem Gerät, Notarztteam übernimmt Versorgung, Rettung per Hubschrauber ins Krankenhaus.
- Landesstraße mehrere Stunden gesperrt, Unfallauto mit Kran geborgen.
Zwischen Weppersdorf und Lackenbach ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer aus dem Bezirk Oberpullendorf kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, sein Wagen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.
Der Mann wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Weppersdorf rückte kurz nach 16 Uhr mit 16 Einsatzkräften aus. In Abstimmung mit dem Notarztteam wurde das Dach des Unfallfahrzeuges mit Schere und Spreizer abgetrennt, um den Schwerverletzten zu befreien.
Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Das Unfallauto wurde mithilfe eines Krans geborgen und gesichert abgestellt. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Landesstraße zwischen Weppersdorf und Lackenbach mehrere Stunden gesperrt.
