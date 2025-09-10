Feuerwehr schnitt Schwerverletzten aus Unfallauto

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwischen Weppersdorf und Lackenbach ereignete sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer aus dem Bezirk Oberpullendorf kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, sein Wagen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Der Mann wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Weppersdorf rückte kurz nach 16 Uhr mit 16 Einsatzkräften aus. In Abstimmung mit dem Notarztteam wurde das Dach des Unfallfahrzeuges mit Schere und Spreizer abgetrennt, um den Schwerverletzten zu befreien.

Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.