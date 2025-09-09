Premiere: Erster fixer Blutspendestandort für das Burgenland

Das Burgenland hat seit Kurzem seinen ersten fixen Blutspendestandort: Die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Oberwart steht jeden Dienstag- und Mittwochnachmittag für Spenderinnen und Spender offen. Die regelmäßigen Öffnungszeiten sollen helfen, den steigenden Bedarf an Blutspenden abzudecken, erläuterte Bundesrettungskommandant Gerry Foitik am Dienstag. Für die Südburgenländer bedeute das planbarere Rahmenbedingungen und mehr Flexibilität.

Reservierung möglich

Die Spender sind damit nicht mehr auf einzelne Blutspendeaktionen angewiesen, sondern können fix dienstags zwischen 14 und 18 Uhr sowie mittwochs zwischen 15 und 19 Uhr zum Roten Kreuz kommen. Um Wartezeiten zu vermeiden, können sie im Voraus online unter www.blut.at einen Termin reservieren. Österreichweit zählen die Burgenländer zu den fleißigsten Blutspendern, meinte Friederike Pirringer, Landespräsidentin des Roten Kreuzes. 2024 wurden bei 245 Aktionen über 17.200 Blutspenden gewonnen - im Bezirk Oberwart waren es 2.830 Blutkonserven.