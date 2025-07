Dreifacher Einsatz: Kind aus Auto befreit, Brandalarm & Boot im Schilf

In Oberwart wurde ein eingeschlossenes Kind aus einem Pkw gerettet. In Weiden am See wurde ein manövrierunfähiges Boot aus dem Schilfgürtel geborgen.

Der Dienstag war ein fordernder Tag für die Einsatzkräfte im Burgenland: In Weiden am See und Oberwart rückten die Feuerwehren zu insgesamt drei Einsätzen aus – darunter die Rettung eines Kindes, eine Bootsbergung und ein Brandalarm.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart musste gleich zweimal ausrücken: Um 13:05 Uhr kam der Alarm wegen eines eingeschlossenen Kindes in einem Pkw in der Badgasse. Die Feuerwehr reagierte prompt: "Mittels Spezialwerkzeug konnte das Fahrzeug in wenigen Augenblicken geöffnet und das eingeschlossene Kind befreit werden", heißt es. “ Das Kind wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Nur wenige Stunden später ertönte erneut der Alarm: Brandalarm Stufe B3 in Unterschützen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, darunter ELF, ULFA und die Teleskopmastbühne (TM-B). Über die Brandursache oder etwaige Schäden ist nichts bekannt. Boot steckte im Schilf fest Am Dienstag wurde die Feuerwehr Weiden am See von der Wasserpolizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: „Ein Boot steckte im Schilf fest und wurde von uns rausgezogen“, heißt es im Bericht der Einsatzkräfte.

