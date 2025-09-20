Medizinischer Notfall am Steuer: E-Auto krachte gegen Straßenlaterne

Am Freitag wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart gegen 16.45 Uhr von der Landessicherheitszentrale (LSZ) zu einem schweren Verkehrsunfall in die Dornburggasse alarmiert. Laut Einsatzmeldung handelte es sich um einen T2 mit eingeklemmter Person. Nur Minuten später rückten das Einsatzleitfahrzeug (ELF), das Schwere Rüstfahrzeug (SRF), das Kleinrüstfahrzeug (KRF-S) und das Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K) aus.

Ein Pkw-Lenker hatte vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte gegen eine Straßenlaterne, mehrere Verkehrsschilder und kam schließlich seitlich an einem Bürogebäude zum Stillstand. Entgegen der ersten Meldung war der Lenker nicht eingeklemmt. Ein Ersthelfer, selbst Mitglied der Stadtfeuerwehr, rettete die verletzte Person aus dem Fahrzeug.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart bedankte sich in ihrer Mitteilung bei der Landessicherheitszentrale, dem Roten Kreuz und der Polizei für die gute Zusammenarbeit.