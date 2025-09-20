Neusiedler See: Bewusstlose Person auf Boot gefunden
Am Freitag kam es am Neusiedler See zu einem Einsatz der Feuerwehr Weiden am See. Auf einem Boot wurde eine bewusstlose Person aufgefunden.
Die Einsatzkräfte brachten die Person mithilfe eines Spine Boards auf das Feuerwehrboot und führten die Erstversorgung durch.
Anschließend wurde die Person in den Hafen Weiden transportiert. Dort übergab die Feuerwehr sie an die Besatzung des Christophorus 3 und an das Rote Kreuz Neusiedl am See.
Eine Mannschaft mit dem TLFA 3000 unterstützte die Bergung. Laut Feuerwehr wurde die Person „mittels Decke abgeschirmt“ und dem Rettungsdienst geholfen. Auch die Polizei Burgenland war vor Ort, ihr wurden die persönlichen Gegenstände übergeben.
Das betroffene Boot wurde ebenfalls in den Hafen gebracht. Die mitalarmierte Feuerwehr Neusiedl am See konnte den Einsatz nach einer Stornierung beenden.
