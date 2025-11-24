Verkehrsunfall in Mattersburg: Zwei Autos kollidierten auf Kreuzung

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Mattersburg kurz vor 11.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eisenstädterstraße alarmiert. Im Bereich einer Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw , bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Unfallstelle bereits durch die Polizei und ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug der Feuerwehr Rohrbach abgesichert. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mattersburg sicherten die Unfallstelle, führten die Bergung der beiden Fahrzeuge durch und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen. Zum Einsatz kamen ein Wechselladerfahrzeug sowie ein schweres Rüstfahrzeug.