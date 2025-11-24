Ruster Winzerin kämpft auf internationaler Ebene für den Süßwein

Von Michael PekovicsBeim internationalen Süßweingipfel „Late Harvest United“ auf Schloss Johannisberg im deutschen Rheingau erlebte die Ruster Winzerin Heidi Schröck einen besonderen Moment: Gemeinsam mit führenden Produzenten aus den berühmtesten Süßweinregionen der Welt – Tokaj, Sauternes, den deutschen Flusstälern und dem Burgenland – präsentierte sie ihre Weine und plädierte für ein neues Bewusstsein im Umgang mit Süßwein. Ihre Botschaft war deutlich: Süßwein verdient ein Comeback.

„Große Anerkennung“ „Tokaj, Sauternes, die deutschen Flusstäler und Rust: In dieser Liste genannt zu werden, ist eine große Anerkennung für den Süßwein vom Neusiedler See“, sagte Schröck nach der Veranstaltung. Für sie war die Einladung nach Schloss Johannisberg eine besondere Ehre – zumal das traditionsreiche Weingut in diesem Jahr 250 Jahre Spätlese feierte. Das Symposium brachte rund 70 internationale Fachgäste und fünf Spitzenweingüter zusammen. Gastgeber Schloss Johannisberg servierte als besonderen Höhepunkt den „Ex-Bibliotheca Cuvée 100“ – eine Rarität, die die besten Spätlesen der Jahre 1915 bis 2015 vereint. Neben Schloss Johannisberg waren zwei weitere Ikonen der Süßweinkultur vertreten: Château Suduiraut aus Sauternes und Disznókő aus Tokaj.

„Dort gehören wir hin“ Für Schröck war das nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Bestätigung jahrzehntelanger Arbeit: „Als wir 1991 den Cercle Ruster Ausbruch, den Vorgänger-Club des heutigen Ruster Ausbruch DAC, gegründet haben, war genau das unser Traum – an einer Tafel mit den bedeutendsten Süßweinregionen der Welt zu sitzen. Dort gehören wir hin.“ Im zweiten Teil der Veranstaltung, der unter dem Motto „Sweet Wine & Fine Dining“ stand, rückte die Verbindung von Süßwein und Kulinarik in den Mittelpunkt. Heidi Schröcks Beerenauslese „Anthologie“, eine Cuvée aus den Jahrgängen 2014 bis 2022, wurde zu gegrillter Tristan-Languste mit Urkarotte und Chicorée serviert. Schröck nutzte die Gelegenheit, um mit einem verbreiteten Missverständnis aufzuräumen: „Süßer Wein zu üppigen Nachspeisen ist eine Themenverfehlung. Die Süße des Weines als Kontrast zur Bitterkeit der Olive oder des Chicorées, zu salzigen Meeresfrüchten oder würzigen Currys funktioniert hervorragend.“ In der Spitzengastronomie, so ihr Appell, sollte Süßwein wieder häufiger als Speisenbegleiter eingesetzt werden – nicht als bloßes Dessertfinale, sondern als Teil des Menüs. Auch global betrachtet ist Süßwein heute kein Massenprodukt, sondern eine feine Nische für Kenner. Während in China, den USA, Großbritannien, der Schweiz oder Skandinavien eine wachsende Nachfrage zu beobachten ist, bleibt der Absatz in Mitteleuropa überschaubar. Doch gerade diese Exklusivität mache den Reiz aus, betont Schröck: „Der Süßwein hat völlig zu Unrecht ein Imageproblem. Wenn man die Leute erst einmal probieren lässt, ist die Mehrheit begeistert – und die Flasche meist schnell leer.“