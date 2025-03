Feuerwehr: Ausbildung im Bezirk Jennersdorf auf höchstem Niveau

Mitte März fand in der Landesfeuerwehrschule Eisenstadt die Prüfung zum Funkleistungsabzeichen in Gold statt – die höchste Auszeichnung im Bereich Feuerwehrfunk. Für den Erwerb des Gold-Abzeichens mussten die Bewerber drei Stationen absolvieren: Ausbildung, Kartenkunde und die Arbeit in einer Einsatzleitung.