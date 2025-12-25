Für die Feuerwehren im Burgenland war die Weihnachtsnacht alles andere als still . Zahlreiche Wehren standen im Einsatz, um nach Sturmschäden, Schneefall und Glätte Hilfe zu leisten.

Besonders gefordert war die Feuerwehr Goberling in der Stadtgemeinde Stadtschlaining (Bezirk Oberwart): Zwölf Alarmierungen binnen 24 Stunden meldeten die Einsatzkräfte.

„Gefühlte 100 Bäume mussten von den Straßen entfernt werden“, hieß es in einem Facebook-Posting der Feuerwehr. Unterstützung kam von der FF Stadtschlaining. „Wir sind dankbar, dass bei so mancher gefährlichen Situation nichts oder nicht viel passiert ist“, schrieben die Helfer. Die Straße nach Glashütten blieb vorübergehend gesperrt.