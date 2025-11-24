Großeinsatz

Kellerbrand im Südburgenland: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Mehrere Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeuge stehen nachts auf einer nassen Straße, die Szene ist beleuchtet.
Ein Kellerbrand rief am Sonntag mehrere Feuerwehren auf den Plan. Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch eingedämmt werden.
24.11.25, 10:15
Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bildein gemeinsam mit den Wehren Edlitz, Deutsch Schützen und St. Kathrein zu einem Kellerbrand in Edlitz alarmiert. Innerhalb weniger Minuten rückten die Einsatzkräfte mit allen Fahrzeugen und insgesamt 22 Mitgliedern aus.

Vor Ort startete die Feuerwehr Bildein einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit einem HD-Rohr und richtete eine Einsatzleitung ein. Die Feuerwehr Edlitz stellte die Wasserversorgung für das Tanklöschfahrzeug sicher.

Gute Zusammenarbeit der Feuerwehren

Parallel dazu wurde ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Deutsch Schützen eingesetzt, um Brandgut aus dem Keller zu entfernen. Kurz darauf wurde auch die Feuerwehr Eberau nachalarmiert, deren Atemschutztrupp die Bildeiner Kräfte ablöste.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die unterstützenden Feuerwehren abrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Die Feuerwehr Edlitz blieb zur Nachsicherung weiterhin am Einsatzort.

