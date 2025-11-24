Kellerbrand im Südburgenland: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bildein gemeinsam mit den Wehren Edlitz , Deutsch Schützen und St. Kathrein zu einem Kellerbrand in Edlitz alarmiert. Innerhalb weniger Minuten rückten die Einsatzkräfte mit allen Fahrzeugen und insgesamt 22 Mitgliedern aus.

Vor Ort startete die Feuerwehr Bildein einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit einem HD-Rohr und richtete eine Einsatzleitung ein. Die Feuerwehr Edlitz stellte die Wasserversorgung für das Tanklöschfahrzeug sicher.

Gute Zusammenarbeit der Feuerwehren

Parallel dazu wurde ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Deutsch Schützen eingesetzt, um Brandgut aus dem Keller zu entfernen. Kurz darauf wurde auch die Feuerwehr Eberau nachalarmiert, deren Atemschutztrupp die Bildeiner Kräfte ablöste.