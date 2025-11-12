Feuerwehr

Feuer mitten in Eisenstadt: Auto brannte lichterloh

Ein Auto steht auf einer Straße in Flammen, dichter schwarzer Rauch steigt auf.
Auto stand am Dienstagmorgen mitten in Eisenstadt in Vollbrand – Feuerwehr mit zehn Kräften im Einsatz.
12.11.25, 15:04
Kommentare

Am Dienstagmorgen stand in Eisenstadt ein PKW mitten im Stadtgebiet in Flammen. Gegen 8.00 Uhr wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt zu einem Fahrzeugbrand in der Glorietteallee alarmiert.

Feuerwehrleute bergen ein ausgebranntes Auto mit einem Kran, während Löschschaum auf der Straße liegt.

Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr löschten den Brand am Dienstagmorgen in der Glorietteallee. Verletzt wurde niemand.

16-jähriger Alkolenker: Unfall mit drei Verletzten im Burgenland

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz und unter Einsatz von Löschschaum gelang es der Feuerwehr, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen.

Nachdem keine Glutnester mehr festgestellt wurden, wurde das schwer beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Wechselladefahrzeugs (WLF) vom Einsatzort entfernt.

Feuerwehrleute bergen ein ausgebranntes Auto mit einem Kran, während Löschschaum auf der Straße liegt.

Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr löschten den Brand am Dienstagmorgen in der Glorietteallee. Verletzt wurde niemand.

Landesweites Planquadrat: Mehr als 1.300 Anzeigen im Burgenland

Laut Feuerwehr befanden sich keine Insassen mehr im Fahrzeug. Im Einsatz standen zehn Feuerwehrmitglieder sowie die Stadtpolizei Eisenstadt.

Der Einsatz fand bei dichtem Nebel statt, verletzt wurde niemand.

Mehr zum Thema

Eisenstadt
(kurier.at, PEKO)  | 

Kommentare