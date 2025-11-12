Feuer mitten in Eisenstadt: Auto brannte lichterloh
Am Dienstagmorgen stand in Eisenstadt ein PKW mitten im Stadtgebiet in Flammen. Gegen 8.00 Uhr wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt zu einem Fahrzeugbrand in der Glorietteallee alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz und unter Einsatz von Löschschaum gelang es der Feuerwehr, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen.
Nachdem keine Glutnester mehr festgestellt wurden, wurde das schwer beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Wechselladefahrzeugs (WLF) vom Einsatzort entfernt.
Laut Feuerwehr befanden sich keine Insassen mehr im Fahrzeug. Im Einsatz standen zehn Feuerwehrmitglieder sowie die Stadtpolizei Eisenstadt.
Der Einsatz fand bei dichtem Nebel statt, verletzt wurde niemand.
