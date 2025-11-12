Feuer mitten in Eisenstadt: Auto brannte lichterloh

Am Dienstagmorgen stand in Eisenstadt ein PKW mitten im Stadtgebiet in Flammen. Gegen 8.00 Uhr wurde die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt zu einem Fahrzeugbrand in der Glorietteallee alarmiert.

Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr löschten den Brand am Dienstagmorgen in der Glorietteallee. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz und unter Einsatz von Löschschaum gelang es der Feuerwehr, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen.

Nachdem keine Glutnester mehr festgestellt wurden, wurde das schwer beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Wechselladefahrzeugs (WLF) vom Einsatzort entfernt.