16-jähriger Alkolenker: Unfall mit drei Verletzten im Burgenland
Zwei Jugendliche fuhren selbstständig ins Spital zur Abklärung, Alkotest verlief positiv.
Ein Teenager ohne Führerschein hat in der Nacht auf Dienstag in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) alkoholisiert einen Pkw-Unfall verursacht. Der 16-Jährige war mit drei gleichaltrigen Freunden auf einem Güterweg unterwegs, kam von der Straße ab und landete in einem Windschutzgürtel.
Der Lenker und zwei weitere Insassen wurden verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.
Zwei Jugendliche verließen die Unfallstelle bereits vor Eintreffen der Polizei und begaben sich dann selbstständig zur Abklärung ins Krankenhaus nach Eisenstadt. Der beim Fahrzeuglenker durchgeführte Alkotest lieferte ein positives Ergebnis. Das Unfallauto wurde von der Feuerwehr Wulkaprodersdorf geborgen.
