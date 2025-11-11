16-jähriger Alkolenker: Unfall mit drei Verletzten im Burgenland

Ein Teenager ohne Führerschein hat in der Nacht auf Dienstag in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) alkoholisiert einen Pkw-Unfall verursacht. Der 16-Jährige war mit drei gleichaltrigen Freunden auf einem Güterweg unterwegs, kam von der Straße ab und landete in einem Windschutzgürtel.

Der Lenker und zwei weitere Insassen wurden verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.