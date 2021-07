Fast alle Mediziner machen freiwillig Wochenenddienst

Am kommenden Mittwoch kommt es zu einem „historischen“ Treffen: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der auch die Aufsicht über die Ärztekammer innehat, besucht die Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte in der Eisenstädter Permayerstraße. Der langgediente Kurienobmann Michael Schriefl kann sich an keinen ähnlich gelagerten Fall erinnern. Um der Visite des Aufsehers in der 14-köpfigen Kurie die Spitze zu nehmen, hat der Mörbischer Mediziner eine burgenländische Lösung gewählt – und Doskozil von sich aus eingeladen.

Thema der Aussprache ist die Neuregelung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Während die Bereitschaft an Wochentagen (17 bis 22 Uhr) obligatorisch bleibt, sind die praktischen Ärzte seit gestern nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden und Feiertagen Dienst zu versehen, sondern sie tun das von 8 bis 16 Uhr nun freiwillig. So steht es in § 1, Absatz 4 der Verordnung der Ärztekammer.

In einer Umfrage hatten sich 60 Prozent der 140 Allgemeinmediziner im Land gegen eine weitere Verpflichtung ausgesprochen, eine solche gibt es nur noch in Oberösterreich und Salzburg.

Für die Patienten dürfte sich nicht viel ändern, denn er wisse nur von drei Medizinern, die künftig am Wochenende „nicht mehr mitmachen“ wollen, sagte Schriefl zum KURIER.

Doskozil, aber auch die ÖVP, die am Donnerstag im Landtag dazu eine dringliche Anfrage gestellt hat, fürchten dennoch eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Damit sei im Burgenland die „wohnortnahe Versorgungsgarantie nicht mehr gegeben“, meinte ÖVP-Klubchef Markus Ulram.