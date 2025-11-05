Comeback des Jahres 2026: Faschingskabarett Güssing kehrt zurück

Das Faschingskabarett Güssing , seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im burgenländischen Kulturjahr, präsentiert sich 2026 in einer neuen, kompakteren Inszenierung. Unter dem Motto „Klein aber Fein“ kehrt das traditionsreiche Kabarett nach zweijähriger Pause zurück und wird vor der großen Wiedereröffnung des Kulturzentrums Güssing erstmals im Stadtsaal aufgeführt.

Im 42. Jahr des Kabaretts wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein Abend voller Erinnerungen und Vorfreude. In Videoeinspielungen werden Highlights vergangener Jahre gezeigt – von „Oma und ia Bui“ über legendäre Polizei- und Bundesheerszenen bis zu Auftritten von Kurt Resetarits, Arthur Fandl, Ralf Gober und anderen bekannten Gesichtern des Ensembles.

Durch den Abend führt Ralf Gober, der zu Interviews auf die Bühne bittet und für humorvolle Einblicke sorgt.