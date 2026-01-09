Falsche Polizisten erschleichen Geld: Frau (73) verlor fünfstelligen Betrag

Eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist am 8. Jänner 2026 Opfer eines Betrugs durch falsche Polizisten geworden. Kurz vor 12 Uhr erhielt sie einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizistin aus Wien aus und behauptete, die Tochter der Burgenländerin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau verletzt und deren ungeborenes Kind getötet worden sei.

Um eine angebliche Haftstrafe der Tochter abzuwenden, müsse sofort eine Kaution in der Höhe von 130.000 Euro bezahlt werden. Während des Gesprächs meldete sich ein weiterer Mann, der sich als Rechtsanwalt oder Staatsanwalt ausgab, und im Hintergrund war eine weinende Stimme zu hören, die die Tochter imitierte. Frau übergab hohe Geldsumme Die 73-Jährige übergab schließlich Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe an einen Mann am vereinbarten Treffpunkt in Wiener Neustadt (NÖ). Erst danach konnte sie ihre Tochter erreichen und erkannte den Betrug.