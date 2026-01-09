Tragödie in Eisenstadt: Zwei Frauen starben bei Hausbrand

In der Nacht auf Freitag sind in Eisenstadt zwei Frauen bei einem Brand eines Einfamilienhauses ums Leben gekommen. Laut der Landessicherheitszentrale Burgenland erfolgte die Alarmierung kurz vor Mitternacht . Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude am Oberberg bereits in Vollbrand .

Laut der Stadtfeuerwehr Eisenstadt befanden sich zwei Personen im Haus, die nur noch tot geborgen werden konnten. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Feuerwehr im ORF Burgenland.

Nachbarn hatten den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrleute der Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein im Einsatz.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Ermittlungen zur genauen Ursache wurden eingeleitet.