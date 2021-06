Fahranfänger landete nach Überschlag in Jennersdorf auf dem Dach

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag auf der Landesstraße zwischen Jennersdorf und Grieselstein. Ein 19-jähriger Lenker war in Richtung Jennersdorf unterwegs, als er aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und in einer angrenzenden Baumgruppe auf dem Dach landete. Der junge Mann, der sich noch selbst aus seinem Pkw befreien konnte, musste verletzt nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert werden.