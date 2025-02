Branchen buhlen um die Besten am Arbeitsmarkt

In den Kliniken Oberwart und Güssing erhielten Studierende Einblicke in die neuesten OP-Technologien, lösten knifflige medizinische Fälle und nahmen Inputs für ihre medizinische Karriere mit. Ziel ist es, angehenden Medizinerinnen und Medizinern Einblicke in den Klinikalltag zu gewähren und zukünftige Fachkräfte frühzeitig einzubinden.

Nach Fachvorträgen am ersten Tag im Reduce Hotel Bad Tatzmannsdorf ging es am zweiten und am dritten Tag zu Workshops in die Kliniken Oberwart und Güssing. "Beeindruckende medizinische Innovationen" konstatierte eine Teilnehmerin der Klinik Oberwart, über Güssing wurde etwa das "familiäre Team" erwähnt.

"Es ist wichtig, den Studierenden bereits früh Einblicke in die Praxis zu gewähren und unsere Kliniken zu präsentieren. In der Ärzteausbildung erleben wir täglich, wie essenziell ein interdisziplinäres Miteinander und ein kollegiales Umfeld sind", sagt Veronika Matzi, Leiterin der Ärzteausbildung an der Klinik Oberwart.