Bilanz 2024: Zahl der offenen Stellen zurückgegangen

Damit hat sich die Anzahl das zweite Jahr in Folge verringert. "Dennoch stellt die Zahl der offenen Stellen 2024 den dritthöchsten je gemessenen Wert dar. Der Fach- und Arbeitskräftemangel bleibt ein Engpassfaktor", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Dies zeige auch die "Offene-Stellen-Quote", sprich der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen, diese lag im Jahresschnitt bei vier Prozent. "Die mit Abstand meisten Arbeitskräfte wurden 2024 im Handel und Dienstleistungsbereich gesucht, 57,5 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen wurden dort gemeldet", rechneten die Statistiker am Donnerstag in einer Aussendung vor.

Vergleichsweise stabil sei die Anzahl der offenen Stellen im öffentlichen und sozialen Bereich. Grundsätzlich lasse sich feststellen, dass im Jahresverlauf 2024 die offenen Stellen kontinuierlich zurückgingen.