Erste burgenländische Gemeinde ist Mitglied der Hagelabwehr

Die Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn setzt im Kampf gegen die Folgen extremer Wetterereignisse neue Maßstäbe: Als erste Gemeinde im Burgenland nutzt sie ab sofort die Leistungen der Steirischen Hagelabwehr Genossenschaft. Die Entscheidung fiel einstimmig in der letzten Gemeinderatssitzung. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre.

„Der Schutz von Hab und Gut unserer Bevölkerung hat oberste Priorität, auch in finanziell angespannten Zeiten“, lautet die klare Haltung der Gemeinde mit Bürgermeisterin Andrea Reichl (SPÖ). Technik gegen Naturgewalten Die Hagelabwehr betreibt derzeit fünf Flugzeuge – zwei davon am Flugplatz Fürstenfeld. Sie fliegen bei herannahenden Gewittern direkt in die Zellen und setzen dort gezielt ein 3-prozentiges Silberiodid-Acetongemisch frei. Dieses wird unter exakt kontrollierten Bedingungen verdampft, um die Bildung von Katastrophenhagel – Körnern mit mehr als drei Zentimetern Durchmesser – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verhindern.