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Erdbeeren

Endlich wieder frische „Ananas“ aus Wiesen: Heuer besonders süß

Die Wetterbedingungen führten zu einer geringeren Menge, aber hervorragender Qualität. Der Kilopreis bleibt der gleiche wie 2025.
22.05.2026, 17:51

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Fünf Personen knien auf einem Erdbeerfeld und halten Körbe mit frisch gepflückten Erdbeeren in die Kamera.

Zusammenfassung

  • In Wiesen hat die Erdbeerernte auf rund 40 Hektar begonnen.
  • Die Ernte wird heuer durchschnittlich ausfallen, aber der Geschmack ist dank Regen besonders gut.
  • Der Kilopreis bleibt wie im Vorjahr bei etwa 13 Euro.

In Wiesen hat die Haupternte der Erdbeeren begonnen. Auf rund 40 Hektar bauen knapp 30 Betriebe im Burgenland Erdbeeren an, der Schwerpunkt liegt im Bezirk Mattersburg.

Wegen der Trockenheit im Frühjahr wird heuer mit einer durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet. Der Regen der vergangenen Tage habe jedoch für besonders guten Geschmack gesorgt. Der Kilopreis soll wie im Vorjahr bei rund 13 Euro liegen.

Gefahr für Weinbau: Jetzt kommt es auf jeden einzelnen Winzer an

„Die heimische Erdbeere schmeckt nicht nur besser, sie schützt auch das Klima durch kurze Transportwege“, betonte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich am Freitag in Wiesen. Die Saison dürfte bis Ende Juni dauern.

Mattersburg Burgenland
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