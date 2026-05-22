Endlich wieder frische „Ananas“ aus Wiesen: Heuer besonders süß

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In Wiesen hat die Haupternte der Erdbeeren begonnen. Auf rund 40 Hektar bauen knapp 30 Betriebe im Burgenland Erdbeeren an, der Schwerpunkt liegt im Bezirk Mattersburg.

Wegen der Trockenheit im Frühjahr wird heuer mit einer durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet. Der Regen der vergangenen Tage habe jedoch für besonders guten Geschmack gesorgt. Der Kilopreis soll wie im Vorjahr bei rund 13 Euro liegen.