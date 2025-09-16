54 Prozent planen Montage einer PV-Anlage in den nächsten 5 Jahren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Gefragt, ob sie daheim in den nächsten fünf Jahren energieeffiziente Maßnahmen umsetzen wollen, bejahen das 39 Prozent der burgenländischen Hausbesitzer. Konkret planen 54 Prozent die Montage einer Photovoltaik-Anlage,

49 Prozent die Umstellung ihres Heizsystems,

30 Prozent die Anbringung einer Solaranlage und

24 Prozent den Einbau einer Wärmepumpe. Das sind Ergebnisse einer vom Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse durchgeführten Umfrage zum Thema „Nachhaltiges Bauen und Wohnen im Burgenland“.

Im Burgenland ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit offenbar besonders ausgeprägt. Während österreichweit 75 Prozent den Begriff „nachhaltiges Bauen und Wohnen“ kennen, treffe das im Burgenland auf 84 Prozent zu, sagte Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse, am Montag. Zu den Vorhaben in Sachen Energieeffizienz passt auch diese Zahl: „Die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen ist im Burgenland 2024 im Vergleich zu 2023 um rund zwölf Prozent gestiegen“, betonte Raiffeisenlandesbank-Vorstand Rudolf Suttner.