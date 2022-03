Energieabgabe zur Auffettung von Sozialleistungen

Als Hans Peter Doskozil am Mittwoch in Eisenstadt beklagte, dass „nur für den Moment, für die Schlagzeile Politik gemacht wird“ war selbstverständlich nicht das Burgenland gemeint – sondern der Bund. Dort konstatierte der Landeshauptmann ein „Vakuum an Leadership“, um vor dieser Negativ-Folie gemeinsam mit Soziallandesrat Leonhard Schneemann einen pannonischen Sozial- und Klimafonds zu präsentieren, der Bedürftigen angesichts anhaltend hoher Energiepreise unter die Arme greifen soll.