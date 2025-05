Eisenstadt: Kapazität von Heizwerk verdoppelt

In Eisenstadt wurde am Montag ein neues Biomasse-Heizwerk der Burgenland Energie (BE) offiziell eröffnet. Es soll künftig eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Energieträgern bieten.

Die bestehende Anlage wurde auf eine Leistung von 14 Megawatt erweitert und produziert nun etwa 25.000 Megawattstunden Wärme pro Jahr.