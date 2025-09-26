Wie eine PR-Aktion Eisenstadt zur Landeshauptstadt machte

Mit einer Festsitzung hat der Burgenländische Landtag am Donnerstag das Jubiläum „100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt“ begangen. Die Entscheidung fiel am 30. April 1925. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bezeichnete sie als „Meilenstein“, der die Entwicklung der Stadt entscheidend prägte.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) würdigte in seiner Ansprache die Besonderheit Eisenstadts: „Den Flair einer Großstadt mit der Kleinheit eines Dorfes zu vereinen.“ Er erinnerte an die schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Burgenländer auswanderten, und betonte die Heimatverbundenheit: „Das ist das, was das Burgenland und die Freistadt Eisenstadt ausmacht.“ Gleichzeitig appellierte er, Werte wie Zusammenhalt stärker in den politischen Diskurs einzubringen. Die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Steiner funktioniere „ausgezeichnet“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LANDESMEDIENSERVICE BURGENLAND/UNBEKANNT Hans Peter Doskozil bei seiner Rede am Donnerstag.

Doskozil erinnerte daran, dass mit der Entscheidung von 1925 erst Strukturen wie Verwaltung und Exekutive aufgebaut werden mussten. Heute verfüge Eisenstadt über den Charme einer Großstadt und die Nähe eines Dorfes. Zugleich mahnte er, man dürfe sich nicht zurücklehnen: „Wir müssen uns den Herausforderungen stellen und neue Antworten finden.“ "Eine Stadt ist niemals fertig" Steiner blickte auf die Anfänge zurück: Viele hätten das junge Burgenland damals für „nicht lebensfähig“ gehalten. Doch die Bevölkerung habe Hindernisse überwunden und Probleme gelöst. „Die früheren Generationen schafften es, das Burgenland zu dem zu machen, was wir heute sind“, betonte er. Nun gelte es, die Stadt lebenswert weiterzugeben: „Eine Stadt ist niemals fertig. Immer heißt es, einen Schritt vor den anderen zu sein.“