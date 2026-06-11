Eine Woche Spitzentennis mit vielen bekannten Namen

Von Gernot Heigl Österreichs Tenniselite schlägt vom 28. Juni bis 5. Juli in Oberpullendorf auf: Bei den win2day-Open Staatsmeisterschaften geht es eine Woche lang um die nationalen Titel. Das ÖTV-Turnier findet bereits zum 18. Mal in Folge im Burgenland statt und zählt zu den Höhepunkten des heimischen Tennissommers.

Das Teilnehmerfeld ist prominent besetzt. Bei den Herren gehen unter anderem Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner (ATP 124), Titelverteidiger Lukas Neumayer (ATP 168) und Youngster Joel Schwärzler (ATP 174) an den Start. Ebenfalls dabei ist Ex-Profi Dennis Novak (ATP 814), langjähriger ÖTV-Davis-Cup-Spieler und amtierender Hallenmeister. "Großes Glück" Im Damenbewerb peilt Sinja Kraus die Titelverteidigung an. Sie liegt aktuell auf Platz 92 der WTA-Weltrangliste. Zu ihren stärksten Konkurrentinnen zählen die ÖTV-Vertragsspielerinnen Ekaterina Perelygina (WTA 564), Vorjahresfinalistin Claudia Gasparovic (WTA 1.149) und Lokalmatadorin Leonie Rabl (WTA 1.469).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gernot Heigl Österreichs Tenniselite spielt in Oberpullendorf um die Staatsmeistertitel.

Neben den Einzel- und Doppelbewerben werden auch die win2day-Open Rollstuhltennis-Staatsmeisterschaften ausgetragen. ÖTV-Präsident Richard Grasl ist erfreut über den Austragungsort: „Dass wir dieses Ereignis in Oberpullendorf feiern dürfen, ist ein großes Glück. Für unsere Spielerinnen und Spieler finden sich Rahmenbedingungen, wie sie besser kaum sein könnten.“ Die Staatsmeisterschaften seien zudem „ein Fest der Werte, die unseren Sport ausmachen: Fairplay, Respekt, Leidenschaft, Zusammenhalt“.

Sportlandesrat Heinrich Dorner bezeichnete den im Vorjahr umfassend erneuerten Center-Court als „Schmuckkästchen“. Viel Anerkennung gab es auch für Veranstalter und BTV-Präsident Günter Kurz. ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer brachte es auf den Punkt: „Was Günter Kurz und seine helfenden Hände hier Jahr für Jahr auf die Beine stellen, ist beeindruckend.“ Mehr als nur Tennis Rund um das Sporthotel Kurz ist abseits der Matches einiges geplant. Zum Programm zählen etwa eine Players’ Party, ein Charity-Doppel, Meet & Greets mit ÖTV-Präsident Richard Grasl und der ÖTV-Spitze sowie musikalische Auftritte. Am Freitag, 3. Juli, und Samstag, 4. Juli, ist ein Public Viewing zur Fußball-WM auf einer 21 Quadratmeter großen LED-Wall am Center-Court vorgesehen.