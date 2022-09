Dringliche Anfrage der ÖVP: Sonderlandtag am Mittwoch

Der burgenländische Landtag wird sich am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung mit der Flugrettung befassen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) soll in der Sitzung auf Antrag der ÖVP zum Vergabeverfahren befragt werden, das das Land nach der Aufhebung des Zuschlags für die Martin Flugrettung GmbH durch das Landesverwaltungsgericht wiederholen muss.