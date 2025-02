Dorfleben Leben: Im Dienste der Nachbarn

Viele junge Familien ziehen in Städte, während ältere Bewohner zurückbleiben – oft ohne regelmäßigen Kontakt oder Unterstützung im Alltag. Gleichzeitig verlieren Dorfzentren ihre Funktion als soziale Treffpunkte, wenn Gasthäuser und Nahversorger schließen.

Gerade in dieser Situation wird klar, wie wichtig nachbarschaftlicher Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement sind. Das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus setzt genau hier an: Mit Fahrdiensten, Besuchsdiensten und gemeinsamen Aktivitäten sorgt es nicht nur für praktische Unterstützung im Alltag, sondern auch für mehr soziale Nähe.