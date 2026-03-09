Dirk Stermann: „Auf der Bühne ist man nackerter“

Von Vanessa Halla

Die Pinkafelder feierten Dirk Stermann bei der ausverkauften Vorpremiere von „20 Spritzer bis Amstetten“. Woher kommt es, dass der Kabarettist und „Willkommen Österreich“-Moderator die südburgenländische Stadtgemeinde gerne besucht? Warum hängt dabei eine Katze auf seinen Schultern? Und trinkt der wirklich 20 Spritzer?

KURIER: Warum gerade Pinkafeld als Spielort für die Vorpremiere?

Dirk Stermann: Mein Techniker Christian De Lellis stammt aus Pinkafeld. Der kennt hier jeden und dadurch sind auch alle wahnsinnig nett zu mir. Ich bin hier außerdem schon einmal aufgetreten und habe das in guter Erinnerung.

Fühlt man sich solo auf der Bühne dem Publikum ausgelieferter, als im Duo von Willkommen Österreich?

Absolut! Auf der Bühne ist man nackerter. Im Duo kann man sich im Notfall hinter dem Kollegen verstecken, allein geht das nicht. Man ist verantwortlich für alles, was passiert. Aber genau das hat auch seinen Reiz.

20 Spritzer bis Amstetten – klingt ambitioniert. Worum geht es in dem Stück?

Die Grundidee ist: Meine Agentur möchte, dass ich ein neues Programm mache – mir fällt aber nichts ein. Gleichzeitig merke ich, dass ich sehr gerne singe. „Stermann singt“ sollte mein neues Programm heißen. Die Agentur findet allerdings, dass ich gar nicht singen kann – sie lässt „Stermann sinkt“ auf die Plakate drucken und schickt mich trotzdem auf Tour, unter anderem nach Amstetten. Darüber ärgere ich mich. Auf der Zugreise begegnen mir dann verschiedene Menschen. Daraus entwickelt sich die Geschichte.