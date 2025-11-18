Pkw stieß mit Zug zusammen: Keine Verletzten

Am Bahnübergang Richtung Juvina kam es am Montagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug . Die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm wurde per Sirene zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert.

Noch während der Ausfahrt des ersten Fahrzeugs gab die LSZ Burgenland jedoch Entwarnung: Der Lenker des PKW war bereits aus dem Fahrzeug und nach Angaben vor Ort offensichtlich unverletzt.

Am Einsatzort nahm die Feuerwehr Kontakt mit dem Einsatzleiter der ÖBB und der Polizei auf, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Auch der Zugführer blieb bei dem Aufprall unverletzt. Im Zug befanden sich keine weiteren Personen.