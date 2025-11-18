Bahnübergang

Pkw stieß mit Zug zusammen: Keine Verletzten

Ein Zug und ein beschädigtes Auto stehen nach einem Unfall auf einem Bahnübergang, mehrere Personen beobachten die Szene.
Ein Pkw ist am Montagabend beim Bahnübergang Richtung Juvina mit einem Zug kollidiert. Verletzt wurde niemand.
18.11.25, 15:58
Kommentare

Am Bahnübergang Richtung Juvina kam es am Montagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Zug. Die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm wurde per Sirene zu einem Unfall mit eingeklemmter Person alarmiert.

Nebel: Wie gefährlich die dunklen Monate wirklich sind

Noch während der Ausfahrt des ersten Fahrzeugs gab die LSZ Burgenland jedoch Entwarnung: Der Lenker des PKW war bereits aus dem Fahrzeug und nach Angaben vor Ort offensichtlich unverletzt.

Am Einsatzort nahm die Feuerwehr Kontakt mit dem Einsatzleiter der ÖBB und der Polizei auf, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Auch der Zugführer blieb bei dem Aufprall unverletzt. Im Zug befanden sich keine weiteren Personen.

Vogelgrippe-Fall im Burgenland – Das sollten Sie jetzt wissen

Nach der Freigabe der Einsatzstelle durch Polizei und ÖBB bargen die Feuerwehrmitglieder den PKW und stellten ihn gesichert ab. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge sowie 36 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

Mehr zum Thema

Oberpullendorf
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare