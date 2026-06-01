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Deutschkreutz

Einbruch in Kapelle: Schaden im vierstelligen Bereich

Unbekannte Täter brachen nahe dem Schwimmbad ein und stahlen einen Kerzenleuchter aus Messing.
01.06.2026, 10:59

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Ein kleiner Andachtsraum mit umgestürzten Kerzen, zerbrochenen Gegenständen und verstreuten Papieren auf dem Boden.

Zusammenfassung

  • Kapelle in Deutschkreutz gewaltsam aufgebrochen und verwüstet
  • Fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing gestohlen
  • Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich, Ermittlungen laufen

Unbekannte Täter haben in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) eine Kapelle gewaltsam aufgebrochen und den Innenraum verwüstet. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Schwimmbades, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mitteilte.

Im Zuge des Einbruchs wurde offenbar ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing gestohlen. Laut dem Errichter der Kapelle fehlte dieser nach der Tat. Weitere Details zum Tathergang sind derzeit nicht bekannt.

Eine bunte Wandmalerei eines Pilgers mit Muschel und Stab, davor Unordnung mit umgestürztem Holzmobiliar und verstreuten Gegenständen.

Verwüstet, geplündert, spurlos verschwunden: Eine Kapelle in Deutschkreutz wurde Ziel unbekannter Täter.

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Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit einem unteren vierstelligen Eurobetrag beziffert.

Ermittlungen wurden aufgenommen.

Oberpullendorf
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