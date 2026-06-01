Einbruch in Kapelle: Schaden im vierstelligen Bereich

Unbekannte Täter haben in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) eine Kapelle gewaltsam aufgebrochen und den Innenraum verwüstet. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Schwimmbades, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mitteilte.

Im Zuge des Einbruchs wurde offenbar ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing gestohlen. Laut dem Errichter der Kapelle fehlte dieser nach der Tat. Weitere Details zum Tathergang sind derzeit nicht bekannt.