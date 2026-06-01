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Einbruch in Kapelle: Schaden im vierstelligen Bereich
Unbekannte Täter brachen nahe dem Schwimmbad ein und stahlen einen Kerzenleuchter aus Messing.
Zusammenfassung
- Kapelle in Deutschkreutz gewaltsam aufgebrochen und verwüstet
- Fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing gestohlen
- Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich, Ermittlungen laufen
Unbekannte Täter haben in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) eine Kapelle gewaltsam aufgebrochen und den Innenraum verwüstet. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Schwimmbades, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mitteilte.
Im Zuge des Einbruchs wurde offenbar ein fünfarmiger Kerzenleuchter aus Messing gestohlen. Laut dem Errichter der Kapelle fehlte dieser nach der Tat. Weitere Details zum Tathergang sind derzeit nicht bekannt.
Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit einem unteren vierstelligen Eurobetrag beziffert.
Ermittlungen wurden aufgenommen.
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