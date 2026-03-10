Am Montagabend wurde die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm (Bezirk Oberpullendorf) zu einer Tierbergung beim Rückhaltebecken in Girm alarmiert. Ein Hund hatte sich auf eine Insel mitten im Rückhaltebecken verirrt und sich offenbar mit seiner Leine verheddert , sodass er sich selbst nicht mehr befreien konnte.

Nach einer ersten Lageerkundung versuchten Einsatzkräfte zunächst, mit einer Wathose zum Tier zu gelangen. Aufgrund der Wassertiefe und des Schlammes konnte dieser Versuch jedoch nicht durchgeführt werden.

Daraufhin stellten Feuerwehrmitglieder, die privat über ein Schlauchboot verfügen, dieses für den Einsatz zur Verfügung. Nachdem das Boot zum Einsatzort gebracht worden war, gelangten Feuerwehrleute damit zur Insel und befreiten den Hund.