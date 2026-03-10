Tierrettung

Hund saß auf einer Insel fest: Feuerwehr im Bergeeinsatz

Ein Hund strandete auf einer Insel mitten im Rückhaltebecken in Girm. Die Feuerwehr kam mit einem Schlauchboot und rettete das Tier.
10.03.2026, 08:16

Ein Feuerwehrmann in einem Schlauchboot hilft einem schwimmenden Hund im seichten Wasser nahe einem Ufer.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm (Bezirk Oberpullendorf) zu einer Tierbergung beim Rückhaltebecken in Girm alarmiert. Ein Hund hatte sich auf eine Insel mitten im Rückhaltebecken verirrt und sich offenbar mit seiner Leine verheddert, sodass er sich selbst nicht mehr befreien konnte.

Nach einer ersten Lageerkundung versuchten Einsatzkräfte zunächst, mit einer Wathose zum Tier zu gelangen. Aufgrund der Wassertiefe und des Schlammes konnte dieser Versuch jedoch nicht durchgeführt werden.

Daraufhin stellten Feuerwehrmitglieder, die privat über ein Schlauchboot verfügen, dieses für den Einsatz zur Verfügung. Nachdem das Boot zum Einsatzort gebracht worden war, gelangten Feuerwehrleute damit zur Insel und befreiten den Hund.

Kleine Insel mit kahlen Bäumen in einem ruhigen Gewässer, ein Hund steht am Ufer, Himmel in der Dämmerung.

Feuerwehr Deutschkreutz-Girm rettete einen Hund aus einem Rückhaltebecken in Girm. Das Tier hatte sich mit seiner Leine verheddert.

Der gerettete Hund schwamm anschließend selbstständig zum Ufer, wo er seinen Besitzern übergeben wurde. Offensichtlich trug das Tier keine Verletzungen davon.

Oberpullendorf
