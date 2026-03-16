Rettungseinsatz

Auto überschlägt sich im Wald: Großeinsatz der Feuerwehr

In Deutsch Kaltenbrunn ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und ist in einem Waldstück zum Stillstand gekommen. Der Lenker wurde ins Krankenhaus geflogen.
16.03.2026, 11:16

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Zwei Feuerwehrleute sichern ein auf der Seite liegendes Auto im Wald mit einem Seil.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 15. März, im Gemeindegebiet von Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf. Um 17.49 Uhr beziehungsweise 17.50 Uhr wurden die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn-Ort, Deutsch Kaltenbrunn-Berg und Rudersdorf-Ort zu einem technischen Einsatz mit der Meldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert.

Mehrere Feuerwehrleute und Rettungskräfte stehen an einer Landstraße neben Einsatzfahrzeugen im Abendlicht.

Eine langgezogene Linkskurve, ein Pkw im Waldstück und ein Großeinsatz mehrerer Einsatzkräfte: In Deutsch Kaltenbrunn kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall.

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Ein PKW-Lenker kam in einer langgezogenen Linkskurve der Bergstraße rechts von der Fahrbahn ab, querte die darunterliegende Holzstraße und überschlug sich mehrmals in ein angrenzendes Waldstück. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker ansprechbar und entgegen der Alarmmeldung nicht eingeklemmt.

Ein gelber Rettungshubschrauber steht auf einer Wiese bei Sonnenuntergang, im Hintergrund sind Hügel und Häuser zu sehen.

Nach der Erstversorgung durch die anwesenden Notärzte wurde er mit Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.

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Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug, baute einen Brandschutz auf und bereitete die Gerätschaften für eine mögliche Menschenrettung vor. Nach kurzer Zeit konnte der unbestimmten Grades verletzte Lenker aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der Erstversorgung durch die anwesenden Notärzte wurde er mit Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Danach erfolgte die Fahrzeugbergung. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Jennersdorf Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

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