Auto überschlägt sich im Wald: Großeinsatz der Feuerwehr
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 15. März, im Gemeindegebiet von Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf. Um 17.49 Uhr beziehungsweise 17.50 Uhr wurden die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn-Ort, Deutsch Kaltenbrunn-Berg und Rudersdorf-Ort zu einem technischen Einsatz mit der Meldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert.
Ein PKW-Lenker kam in einer langgezogenen Linkskurve der Bergstraße rechts von der Fahrbahn ab, querte die darunterliegende Holzstraße und überschlug sich mehrmals in ein angrenzendes Waldstück. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker ansprechbar und entgegen der Alarmmeldung nicht eingeklemmt.
Die Feuerwehr stabilisierte das Fahrzeug, baute einen Brandschutz auf und bereitete die Gerätschaften für eine mögliche Menschenrettung vor. Nach kurzer Zeit konnte der unbestimmten Grades verletzte Lenker aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der Erstversorgung durch die anwesenden Notärzte wurde er mit Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Danach erfolgte die Fahrzeugbergung. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.
Kommentare