Auto überschlägt sich im Wald: Großeinsatz der Feuerwehr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 15. März, im Gemeindegebiet von Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf. Um 17.49 Uhr beziehungsweise 17.50 Uhr wurden die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn-Ort, Deutsch Kaltenbrunn-Berg und Rudersdorf-Ort zu einem technischen Einsatz mit der Meldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort Eine langgezogene Linkskurve, ein Pkw im Waldstück und ein Großeinsatz mehrerer Einsatzkräfte: In Deutsch Kaltenbrunn kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein PKW-Lenker kam in einer langgezogenen Linkskurve der Bergstraße rechts von der Fahrbahn ab, querte die darunterliegende Holzstraße und überschlug sich mehrmals in ein angrenzendes Waldstück. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker ansprechbar und entgegen der Alarmmeldung nicht eingeklemmt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Deutsch Kaltenbrunn-Ort Nach der Erstversorgung durch die anwesenden Notärzte wurde er mit Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.