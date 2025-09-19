Der Umstieg auf eine alternative Heizung wird vorfinanziert

Der Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme soll erleichtert werden. Der Burgenländische Ökoenergiefonds hat diese Woche beschlossen, die Fördervergabe im Rahmen der Initiative „Sauber Heizen für alle“ zu vereinfachen. Ab sofort kann ein Teil der Förderung bereits vor Umsetzung der Maßnahmen ausbezahlt werden, das soll besonders Familien mit geringem Einkommen helfen. „Mit der neuen Vorfinanzierung können einkommensschwache Haushalte leichter auf das Förderangebot zurückgreifen und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, ist Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner von den Grünen überzeugt.

Gefördert wird der Tausch von Öl- und Gasheizungen gegen Alternativen wie Wärmepumpen, Fernwärmeanschlüsse oder Biomasse-Heizungen. Förderberechtigt sind Haushalte im untersten Einkommensdrittel. Die Förderung deckt bis zu 100 Prozent der Investitionskosten. Vorfinanzierung Als einziges Bundesland setzt das Burgenland auf Vorfinanzierung, so Haider-Wallner. Haushalte, die die Kriterien der „Sauber Heizen für alle“-Förderung erfüllen und die Einkommensgrenzen einhalten, können ab sofort bis zu 14.510 Euro vorab ausbezahlt bekommen.