Der Mediziner-Deal des Landes Burgenland

12.777 Personen haben vor knapp zwei Wochen den Aufnahmetest für das Medizinstudium an den Universitäten Wien, Graz, Innsbruck oder Linz absolviert. Aber nur jeder siebente Kandidat bekommt auch einen Platz an einer der Medizin-Unis, denn insgesamt stehen an den öffentlichen Bildungsstätten bundesweit nur 1.740 Studienplätze zur Verfügung.

Demgegenüber steht seit Jahren das Lamento, es gebe zu wenige Jungmediziner. Besonders der niedergelassene Sektor am Land drohe schneller auszutrocknen als der Neusiedler See.

Ein Blick auf die Homepage der burgenländischen Ärztekammer veranschaulicht das Problem. Aktuell laufen von Nord bis Süd sechs Ausschreibungen zur Nachbesetzung von Ordinationen, es handelt sich um fünf Allgemeinpraxen und eine Facharztordination. Von den rund 140 Allgemeinmedizinern und 90 Fachärzten verabschiedet sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren die Hälfte in die Pension.