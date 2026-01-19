Burgenland

Der burgenländische Landesrat, der dem roten Kanzler die Leviten las

Peter Rezar war von 1999 bis 2015 Soziallandesrat. Jetzt feierte er seinen 70. Geburtstag.
Von Thomas Orovits
19.01.26, 17:54

Der frühere SPÖ-Soziallandesrat Peter Rezar feierte dieser Tage seinen 70. Geburtstag. Der Phlegmatiker mit  Hang zu trockenem Humor brach gegen Ende seiner Zeit auf der Regierungsbank mit einer Tradition der burgenländischen Sozialdemokratie – dem Bundesparteivorsitzenden gegenüber stets superloyal zu sein. 

2014 übte Rezar harsche Kritik am damaligen roten Bundeskanzler Werner Faymann. Der Burgenländer forderte vom Wiener ultimativ die Einführung  einer Vermögenssteuer und – sollte die ÖVP nicht mitziehen – das Ende der rot-schwarzen Koalition im Bund. 

Ex-Landesrat Rezar übt Kritik an "System Niessl"

Wenn man so will, hat Rezar damit eine neue burgenländische Tradition der Parteichef-Kritik etabliert, der vom gegenwärtigen LH Hans Peter Doskozil ausgiebig gefrönt wird. 

Präsident statt Politiker

Doskozil hat Rezar zum runden Geburtstag persönlich gratuliert.  Weniger gut zu sprechen ist der Jubilar auf Doskozils Vorgänger Hans Niessl, der 2015 Norbert Darabos in die Regierung holte und Rezar nach 16 Jahren als Landesrat verabschiedete. 

"Schlechte Ratschläge": Faymann weist Kritik zurück

Bis zur Wahl 2020 blieb der Jurist, der aus einem FPÖ-Haus im Bezirk Jennersdorf stammt und seit Jahrzehnten in Oberpullendorf lebt, noch Landtagsabgeordneter. Dann war nach 30 Jahren in der Berufspolitik Schluss. 

Untätig ist Rezar seither nicht.  Seit 2018 ist er auf Bundesebene Präsident des ARBÖ    und seit 2023 auch der Kinderhilfsorganisation „Rettet das Kind“.

