Coronavirus: Zwei neue Fälle im Burgenland

Im Burgenland sind am Donnerstag zwei weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Es handle sich um zwei Männer, die Teil einer vierköpfigen Reisegruppe waren, die sich in Ischgl aufgehalten habe, berichtete Brigitte Novosel, die Sprecherin des Koordinationsstabes Coronavirus. In Ischgl hatten sie eine Bar besucht, in der bereits Coronavirus-Fälle publik geworden seien.

„Die Männer haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Corona-Fälle in dieser Bar selbst in häusliche Quarantäne begeben und wurden dann getestet“, die Tests seien positiv, berichtete Novosel. Der Gesundheitszustand der beiden Männer sei im Moment stabil, sie befänden sich in Quarantäne im Bezirk Neusiedl am See.

