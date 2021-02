Commerzialbank: Firma Zimmermann größter SVM-Sponsor

Martin Pucher wurde im Zuge der Untreue-Ermittlungen gegen ihn gefragt, wer allenfalls wissen konnte, dass der Geldfluss aus der Commerzialbank (Cb) zum SV Mattersburg nicht ganz astrein war. Vielleicht der Steuerberater, so die sinngemäße Antwort des Bankgründers und SVM-Chefs.

Am Mittwoch war dieser Steuerberater Zeuge im Cb-U-Ausschuss. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Hinweise darauf, dass die Commerzialbank in Schwierigkeiten geraten könnte“, sagte der 60-Jährige. Vielmehr sei er selbst „schwerst geschädigt“, als Bankkunde habe er Geld verloren. In einer Zeugeneinvernahme vor der Polizei hatte er von rund 240.000 Euro gesprochen. Laut derselben Befragung habe er seit 2015 von SVM-Gesellschaften Honorare über 585.000 Euro erhalten. Der 60-Jährige war bis 2005 Angestellter der Cb, danach als selbstständiger Steuerberater für Bank und deren Muttergenossenschaft sowie für den SVM und Gesellschaften in dessen Umkreis tätig. Warum der Steuerberater, der sein Verhältnis zu Pucher als „kalt und kantig“ beschrieb, so lange in Geschäftsverbindung zu Bank und SVM stand? Persönliche Befindlichkeiten täten nichts zur Sache und Pucher sei wohl der Meinung gewesen, dass seine Arbeit in Ordnung sei.