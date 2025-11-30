Commerzialbank: Ermittlungen zum Großteil abgeschlossen

Im Verfahren zur Pleite der Commerzialbank Mattersburg sind nach Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) „die meisten Punkte erledigt“. Derzeit warte man auf die gerichtliche Freigabe von Beweismitteln, die bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern sichergestellt wurden. Weiter ermittelt wird gegen 25 Beschuldigte, darunter neun Verbände. Den Verdächtigen werden unter anderem gewerbsmäßig schwerer Betrug, Untreue, betrügerische Krida, Bilanzfälschung und Geldwäscherei zur Last gelegt. Der gesamte Verfahrenskomplex umfasst mittlerweile 70 Aktenbände mit rund 35.000 Seiten. Die Schadenssumme liegt laut WKStA bei mindestens 600 Millionen Euro.

Im laufenden Sichtungsverfahren wird richterlich entschieden, welche Beweismittel von der Staatsanwaltschaft ausgewertet werden dürfen. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater können als Träger des Berufsgeheimnisses der Einsicht in die bei ihnen sichergestellten Unterlagen widersprechen. Dann darf die WKStA nach der Sicherstellung nicht eigenständig auf die Dokumente zugreifen. Ein Richter prüft dann die Schutzwürdigkeit jedes Beweisstücks, bevor es freigegeben werden kann.