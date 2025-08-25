Commerzialbank: Berufung gegen Urteile

Am vergangenen Dienstag wurden am Landesgericht Eisenstadt zwei ehemalige Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg jeweils zu drei Jahren und acht Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Nun haben die nicht rechtskräftig verurteilten Ex-Kunden der Commerzialbank Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Ebenso wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Masseverwalter der Pleitebank, Letztere wegen Nichtzuspruchs der Privatbeteiligtenansprüche.