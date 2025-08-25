Burgenland

Commerzialbank: Berufung gegen Urteile

Commerzialbank Mattersburg, Filiale Hirm
Verteidiger, Ankläger und Privatbeteiligte sind mit dem Urteil gegen zwei ehemalige Unternehmer nicht zufrieden und befassen die nächste Instanz.
Von Thomas Orovits
25.08.25, 19:00
Am vergangenen Dienstag wurden am Landesgericht Eisenstadt zwei ehemalige Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg jeweils zu drei Jahren und acht Monaten unbedingter Haft verurteilt.

Nun haben die nicht rechtskräftig verurteilten Ex-Kunden der Commerzialbank Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Ebenso wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Masseverwalter der Pleitebank, Letztere wegen Nichtzuspruchs der Privatbeteiligtenansprüche.

Die Unternehmer hätten von Ex-Bankchef Martin Pucher und Vorständin Franziska Klikovits wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Kredite und außerdem Bargeld erhalten, um ihre zahlungsunfähigen Firmen über Wasser zu halten und Puchers SV Mattersburg zu sponsern, begründete die Richterin das Urteil.

