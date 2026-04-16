Schultrakt als letzter Baustein im Ceramico Campus

Beim Ceramico Campus in Stoob fand am Donnerstag die Gleichenfeier für den Schultrakt statt. Bis zu 200 Schülerinnen und Schüler können künftig in der österreichweit einzigen Keramikfachschule ihre Ausbildung absolvieren. Die Eröffnung ist für Anfang Oktober 2026 geplant. „Was in Stoob entsteht, bringt nicht nur Wertschöpfung für die Region, sondern ist auch eine Investition in eine Ausbildung, die in ganz Österreich einmalig ist“, betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Der Ceramico Campus entsteht in mehreren Bauphasen. Den Auftakt machte der Neubau des Internats, der im August 2023 umgesetzt wurde. Die dazugehörige Photovoltaikanlage ging im Frühjahr 2024 in Betrieb. Nach dem Abbruch des alten Internats und Schultrakts im Sommer 2024 folgte der Neubau des Werkstättentrakts, der im Juli 2025 fertiggestellt wurde. Nachhaltigkeit Seit September 2025 wird am neuen Schultrakt gebaut. Fertigstellung und Übergabe sind für Ende Juli 2026 geplant. Nach der Einrichtung im August soll der gesamte Gebäudekomplex am 4. Oktober feierlich eröffnet werden – rechtzeitig zum 70-jährigen Jubiläum der Keramikschule Stoob. Zu Beginn der Bauphase wurden die Gesamtinvestitionen mit 18 Millionen Euro beziffert.