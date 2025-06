Businessparks des Landes ohne eigene Strategie und messbare Ziele

Der burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) kritisiert in seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht die Businessparks des Landes. Zum einen vermissen die Prüfer eine spezifische Strategie für die sieben Gewerbeparks, zum anderen bemängeln sie, dass das Land seine Rolle als Aufsichtsbehörde bei einem Flächenwidmungsverfahren in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) nicht ausreichend wahrgenommen habe.