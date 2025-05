Burgenlands Top-Weingüter feierten 30. Jubiläum

Zum 30-jährigen Bestehen luden die RWB ins Csello nach Oslip. Neben den zwölf Mitgliedsbetrieben präsentierten auch zwölf weitere ausgewählte und befreundete Winzerinnen und Winzer ihre Spitzenweine. Darunter international anerkannte Weingüter wie Gaja aus Italien, Schäfer-Fröhlich aus Deutschland und Tement aus der Südsteiermark. Kulinarisch wurden die Besucherinnen und Besucher von Spitzenköchen wie Toni Mörwald, Richard Rauch und Philip Rachinger verwöhnt.

Im Rahmen der Feier wurde auch das Stipendium der Weinakademie Österreich vergeben. Josef Schuller, Vertreter der Akademie, überreichte die Förderung an Madara Greize-Kapzema, eine Teilnehmerin des Diplomstudiengangs. Die aus Lettland stammende Sommelière wurde im vergangenen Jahr in ihrer Heimat bereits als „Sommelier of the Year“ ausgezeichnet.