Burgenlands Einzelkämpfer hoffen auf Bürokratieabbau

Die meisten EPU sind im Gewerbe und Handwerk tätig (58,3 Prozent), gefolgt von Handel (20,3 %) sowie Information und Consulting (13,2 %). Auffällig ist der hohe Frauenanteil : 58,8 Prozent der burgenländischen EPU werden von Unternehmerinnen geführt – österreichweit Spitze. Regional konzentrieren sich die EPU auf die Bezirke Neusiedl am See (20,7 %), Eisenstadt und Umgebung (20,3 %) sowie Oberwart (17,8 %).

Entlastung für EPU sei laut Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth längst überfällig. Zwar wurden erste Maßnahmen wie die NoVA-Befreiung für Klein-Lkw und die Anhebung des Gewinnfreibetrags umgesetzt, doch weitere Schritte müssten folgen: "Entscheidend ist nun eine rasche Umsetzung", so seine Forderung an die Politik. Denn: "Diese Unternehmer wollen nicht im Büro sitzen und sich mit Bürokratie beschäftigen, sondern ihre Fähigkeiten und Talente bei der Kundschaft ein- und umsetzen."

Parallel zur Interessenpolitik läuft die Serviceoffensive "All in one". Diese bietet nicht nur praktische Tools und Ratgeber, sondern auch die kostenlose Nutzung der Weiterbildungsplattform "wîse up". Laut einer Umfrage der Standesvertretung kommt das an: 90 Prozent der befragten EPU sind mit den Services der Wirtschaftskammer zufrieden.