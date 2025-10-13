Burgenland: Wirth folgt Nemeth im Wirtschaftsbund
Als Präsident der Wirtschaftskammer (WK) hat der Steinbrunner Andreas Wirth den Eisenstädter Peter Nemeth bereits 2023 abgelöst und im heurigen März seine erste WK-Wahl als Spitzenkandidat geschlagen.
Am Montagabend erfolgte auch im ÖVP-Wirtschaftsbund, der weitaus stärksten Fraktion im Wirtschaftsparlament, die Staffelübergabe von Nemeth an Wirth.
Bei der Landesgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes in der Eisenstädter Wirtschaftskammer stellte sich Wirth (42) der Wahl durch die Delegierten. 99,1 Prozent der 112 Wahlberechtigten stimmten für Wirth. Als Stellvertreter waren Bettina Dorfer-Pauschenwein, Johann Lackner, Anton Putz und Erich Ermler nominiert, als Finanzreferentin Michaela Steindl. Als Schiedsgericht fungieren Barbara Senninger und Wolfgang Ivancsics. „Ich danke für das in mich und mein Team gesetzte Vertrauen“, so Wirth.
Eigens nach Eisenstadt gekommen waren am Montag WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger, der auch als Wahlvorsitzender fungierte. Schon zuvor hatten Nemeth und der frühere WK-Vizepräsident Paul Kraill die höchste Auszeichnung – die Große Goldene Ehrenmedaille – verliehen bekommen.
