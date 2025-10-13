Burgenland: Wirth folgt Nemeth im Wirtschaftsbund

Als Präsident der Wirtschaftskammer (WK) hat der Steinbrunner Andreas Wirth den Eisenstädter Peter Nemeth bereits 2023 abgelöst und im heurigen März seine erste WK-Wahl als Spitzenkandidat geschlagen.

Am Montagabend erfolgte auch im ÖVP-Wirtschaftsbund, der weitaus stärksten Fraktion im Wirtschaftsparlament, die Staffelübergabe von Nemeth an Wirth.