Ludwigs Teilungsidee stößt im Burgenland auf breite Ablehnung

Der Vorschlag von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) , das Burgenland in zwei Gesundheitsregionen aufzuteilen, hat parteiübergreifend Widerspruch ausgelöst. Ludwig will das österreichische Gesundheitssystem in vier große Regionen gliedern – der Norden des Burgenlands solle dabei Wien und Niederösterreich, der Süden der Steiermark und Kärnten zugeschlagen werden. Ziel sei eine überregionale Planung und Steuerung der Spitalsversorgung.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erteilte der Idee eine klare Absage. „Wir brauchen im österreichischen Gesundheitswesen keine künstlichen Grenzen und auch keine Zentralisierung“, betonte er. Entscheidungen müssten dort getroffen werden, „wo es für die Patienten nötig und entscheidend ist“. Eine Teilung des Burgenlands oder eine bundesweite Zentralisierung würden, so Doskozil, Klinikschließungen im Land bedeuten. Das Burgenland setze daher auf eigene medizinische Schwerpunkte, um Wartezeiten zu verkürzen und die Versorgung im Land zu sichern.

"Kein Verfügungsobjekt Wiens"

FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Ries bezeichnete Ludwigs Vorstoß als „politisch motivierten Eingriff in die Integrität unseres Bundeslandes“. Das Burgenland sei „kein Verfügungsobjekt Wiens“. Wien verfolge seit Jahren eine Politik, die Steuerzahler anziehe, aber Patienten aus anderen Bundesländern ausschließe, so Ries. Anstatt über eine „Zerschneidung“ von Ländern zu diskutieren, brauche es ein bundesweit koordiniertes, medizinisch fundiertes Gesundheitssystem mit klaren Prioritäten.