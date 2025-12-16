Burgenland: Zahl der Alko-Unfälle steigt deutlich

Im Burgenland ist die Zahl der Alko-Unfälle im ersten Halbjahr 2025 deutlich gestiegen. Laut der Mobilitätsorganisation VCÖ ereigneten sich 45 Unfälle mit alkoholisierten Beteiligten – um zehn mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 56 Menschen wurden verletzt, Todesopfer gab es keine.

Mit dem Beginn der Punsch- und Glühweinzeit mahnt der VCÖ zur Vorsicht: Der Alkoholgehalt werde aufgrund der Süße oft unterschätzt. „Die Devise ‚Don’t drink and drive‘ ist unbedingt zu beherzigen“, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Der VCÖ empfiehlt, in der Adventzeit Bus, Bahn oder Anrufsammeltaxis zu nutzen, um sicher zu Veranstaltungen oder Weihnachtsmärkten zu kommen. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot macht unsere Mobilität nicht nur umweltverträglicher, sondern auch sicherer“, so Jaschinsky.

Zwischen den Bezirken bestehen deutliche Unterschiede. Im Jahr 2024 war der Anteil der Alko-Unfälle laut Statistik Austria im Bezirk Jennersdorf mit 14,3 Prozent am höchsten, gefolgt von Oberwart mit 12,3 Prozent. Am niedrigsten lag der Anteil in Eisenstadt mit 6,8 Prozent, dort kam es jedoch zu einem tödlichen Unfall. Seit 2015 forderten alkoholbedingte Verkehrsunfälle im Burgenland neun Todesopfer, mehr als 900 Menschen wurden verletzt. Besonders riskant sind laut VCÖ die Nächte am Wochenende: Zwischen Mitternacht und vier Uhr früh ist bei rund 40 Prozent der Verkehrsunfälle Alkohol im Spiel.