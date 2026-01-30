Neue Schwerpunkte für Bezirkshauptmannschaften im Burgenland

Das Land Burgenland hat 2020 begonnen, Verfahren nach der Straßenverkehrsordnung an der Bezirkshauptmannschaft Güssing zu bündeln. Das Modell habe sich bewährt und wird nun per 1. Februar auf andere Bereiche ausgeweitet, denn die Einrichtung von Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaften bringe zahlreiche Vorteile mit sich, so das Landesmedienservice am Freitag.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt Umgebung wird ein Schwerpunkt für Verwaltungsstrafverfahren im Bereich der Arbeits- und Sozialrechtsdelikte eingerichtet. Hintergrund dieser Zuständigkeitsübertragung ist die zunehmende Komplexität und der hohe Bearbeitungsaufwand arbeits- und sozialrechtlicher Verfahren, die eine gezielte Spezialisierung sowie die Bündelung von Fachwissen erfordern.

Doskozil: "Optimierung der Verwaltung" Die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wird nun zur Schwerpunkt-Behörde für Verwaltungsstrafverfahren nach dem Kraftfahrgesetz (KFG). Durch die Bündelung können gleichartige Arbeitsschritte in großer Zahl effizienter abgewickelt werden, hieß es.