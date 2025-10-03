Handy, Drogen, Lärm: Polizei stoppt Lenker bei Schwerpunktaktion

Die Landesverkehrsabteilung Burgenland führte am Donnerstag umfangreiche Schwerpunktkontrollen durch. Dabei standen vor allem Handyvergehen ohne Freisprecheinrichtung, Alkohol- und Drogenlenker sowie weitere unfallrelevante Delikte im Fokus. Kontrolliert wurde sowohl auf hochrangigen Straßen als auch im niederrangigen Straßennetz.

Drei Fahrzeuglenker – zwei Männer aus dem Bezirk Neusiedl am See (22 und 44 Jahre) sowie ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung – waren nach Polizeiangaben durch Suchtgift beeinträchtigt. Ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

"Gefahr in Verzug"

Ein besonderes Augenmerk galt auch der technischen Überprüfung von Fahrzeugen. Bei einem Wagen ergab eine geeichte Lärmmessung eine Überschreitung um 18,5 Dezibel des zulässigen Nahfeldpegels. Der Endschalldämpfer war entfernt und durch ein Rohr ersetzt worden. Wegen „Gefahr in Verzug“ wurden Kennzeichen und Zulassungsschein an Ort und Stelle abgenommen.